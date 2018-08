Facebook

La Nazionale piloti in trionfo: 5-1 alla Nazionale calcio tv Un calciatore mancato. Stiamo parlando di Pierre Gasly che, oltre a volare in pista, ha dimostrato di saperci fare con la palla tra i piedi. Con la maglia della Nazionale piloti ha realizzato una splendida doppietta, con il numero 10 sulle spalle, trascinandola al successo per 5-1 contro la Nazionale calcio tv. Oltre al pilota Toro Rosso, che il prossimo anno correrà in Red Bull, sono andati a segno Mariani (2) e Bernardi. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è stata una festa di sport e beneficenza. Foto di Mario Curti per la Nazionale piloti

