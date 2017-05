Facebook

La nazionale piloti battuta da Toldo, Giuly e... dal Principe Alberto Al Louis II di Montecarlo è andata in scena la consueta sfida di calcio tra la Nazionale Piloti e lo Star Team for Children. 2-1 per la squadra delle stelle, che annoverava ex calciatori come Toldo, Frey, Giuly, Loko e molti altri. In campo anche il Principe Alberto.