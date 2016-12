Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Ferrari sfila a Expo Una Ferrari a Expo: è quella sfilata su iniziativa di Maurizio Arrivabene, che come responsabile della Scuderia Ferrari e "bresciano doc" ha portato a Expo la F-14T di Kimi Raikkonen, in occasione della giornata dedicata a "Made in BS. Il sistema bresciano: tradizione, innovazione, internazionalizzazione". Con la rossa, una O.M. 469S del 1930, donata dalle maestranze dello stabilimento O.M Brescia all'allora Capo del Governo, Benito Mussolini. Fu ritrovata anni dopo in Austria. >