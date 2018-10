Facebook

La Ferrari non tiene Bottas Valtteri Bottas beffa il compagno di team Hamilton e centra la pole nel GP di Russia. Dominio Mercedes in qualifica, con il finlandese che ha chiuso con un super 1'31''387, un decimo e mezzo più veloce del leader del mondiale. Sabato pomeriggio complicato per le Ferrari: Vettel e Raikkonen partiranno dalla seconda fila dopo aver accusato distacchi pesanti e domenica in gara saranno costretti all'impresa anche per tener vivo il mondiale. >