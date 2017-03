Facebook

La F1 e il Motomondiale piangono John Surtees: le foto Il mondo dei motori è in lutto. All'età di 83 anni si è spento John Surtees, passato alla storia per essere stato l'unico pilota ad aver vinto un titolo mondiale sia in Formula 1, sia nel Motomondiale. Nella sua gloriosa carriera il britannico conquistò sette allori tra le moto (tre nella classe 350 e quattro nella 500) dal 1958 al 1960 tutti con la MV Agusta e uno nella massima categoria dell'automobilismo nel 1964 con la Ferrari. >