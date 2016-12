Facebook

KNULP, arte e motore È iniziato il countdown per il GP di Monza. Da Senna a Schumacher, passando per Lauda e Jacky Ickx: la Formula 1 diventa arte grazie a Fabrizio de Nicolò, in arte KNULP. Il pittore torinese riunisce nelle sue opere la passione per i motori, la POP ART e l'esperienza maturata come fotografo professionista. Rumore e colore sono i tratti inconfondibili della gran parte della sua produzione improntata e dedicata agli sport motoristici. Il taglio e l'inquadratura delle immagini ne tradiscono la provenienza dall'ambiente della fotografia. I colori accesi l'utilizzo del dripping portano lo spettatore e respirare atmosfere POP e la frenesia e l'adrenalina di un circuito automobilistico. Outsider per scelta dell'ambiente istituzionale del mercato dell'arte le sue opere sono presenti e riconoscibilissime in location orbitanti il mondo dei motori in Europa ed oltreocano. Esposizione permanente presso la galleria SB ART di Torino. http://www.knulpart.it/ >