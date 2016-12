Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Honda Thanks Day: Alonso in sella alla MotoGP Si è celebrato oggi l'Honda Thanks Day sul circuito di Motegi, in Giappone. Tantissimi i piloti della casa presenti sul tracciato: fra i partecipanti anche Fernando Alonso, Marquez e Pedrosa, Takuma Sato (IndyCar) e Toni Bou (Trial). Con l'occasione, lo spagnolo della McLaren ha voluto provare la MP4-6, la vettura con cui Ayrton Senna ha vinto il suo terzo e ultimo mondiale nel 1991. Alonso e Marquez, successivamente, si sono anche scambiati ruoli e caschi. Fernando è salito anche sulla Honda RC213V MotoGP, attirando l'attenzione di tutti i fotografi presenti. "Grazie a Honda per avermi dato l'opportunità di salire su questi 'sogni' con ruote. Esperienze uniche", ha commentato Alonso esprimendo tutta la sua gratitudine sui social. >