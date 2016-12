Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Hamilton, la pole è sua Prima fila tutta Mercedes nel Gp di Abu Dhabi, l'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula1. Lewis Hamilton (1'38"755) partirà in pole position. Al suo fianco partirà Nico Rosberg, suo rivale al titolo. In seconda fila la Red Bull di Daniel Ricciardo e la prima delle due Ferrari di Kimi Raikkonen. Terza fila per Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen. >