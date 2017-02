Facebook

Hamilton, gita a Milano Giorni milanesi per Lewis Hamilton che è arrivato in città per la settimana della moda. Il vice campione del mondo della Mercedes è volato in Italia per assistere alle sfilate di Armani e Versace, dove ha incontrato Naomi Campbell, poi è andato a cena da Nobu e sabato mattina si è svegliato facendo jogging in centro. Visita anche da Giuseppe Zanotti per fare rifornimento di scarpe.

