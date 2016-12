Facebook

Hamilton: "Bello essere single". Ma il protagonista è Roscoe Ospite al The Jonathan Ross Show, Lewis Hamilton ha parlato del suo momento di forma: il neo-campione del mondo si è dichiarato "felice e divertito" della sua vita da single. Dopo la storica relazione con la cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, durata 7 anni, è stato più volte paparazzato in compagnia di belle donne, tra cui Rihanna, Gigi Hadid e Kendall Jenner. Ma, in realtà, ha confessato di essere finalmente contento di aver ritrovato la propria indipendenza: "Ora è diverso. Ho avuto due relazioni nella mia vita. Una dai 18 ai 22 anni, l'altra tra i 23 e i 30. Mi è mancato vivere da single come hanno fatto tutti i miei amici". Adesso Hamilton ha un solo pensiero: il lavoro. "Ora penso alla mia vita professionale. Ho lavorato tanto questa stagione, molto di più degli altri anni. Ho viaggiato come un pazzo, ho vissuto tutto quello che volevo. E' un bel periodo della mia vita questo", ha concluso. Ma il vero protagonista della serata è stato il suo inseparabile amico: Roscoe. Un bellissimo Bulldog, cane simbolo della Gran Bretagna, che in pochissimo tempo ha catturato l'attenzione di cameramen e fotografi. >