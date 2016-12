Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

GP Ungheria, Vettel dà spettacolo Vittoria super per la Ferrari a Budapest, approfittando della domenica nera delle Mercedes. Kvyat e Ricciardo completano il podio, Seb (mai vittorioso sul circuito magiaro in carriera) raggiunge Senna a quota 41 successi in Formula 1 e dedica l'impresa a Jules Bianchi.