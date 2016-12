Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

GP Bahrain: trionfo per Rosberg Percorso netto per Rosberg: in Bahrain è arrivata la seconda vittoria in altrettante gare. Gara decisa al via dove il tedesco della Mercedes ha preso la leadership ai danni di Hamilton e non l'ha più lasciata. Un'altra partenza da dimenticare per l'inglese che, toccato da Bottas, è stato costretto alla rimonta fino al 3° posto finale. Seconda posizione per Raikkonen, ma la Ferrari non può gioire per il ritiro di Vettel nel giro di ricognizione. >