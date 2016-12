Facebook

GP Bahrain: pole per Lewis Hamilton Lewis Hamilton si conferma il più veloce in qualifica. Il campione del mondo della Mercedes ha beffato Nico Rosberg e ha conquistato la pole position del GP del Bahrain, la seconda consecutiva dopo quella di Melbourne. L'inglese in 1:29.493 ha firmato il nuovo record della pista e il tedesco si è fermato a 77 millesimi. Seconda fila per le Ferrari che hanno lottato, ma Vettel e Raikkonen si devono accontentare della terza e quarta posizione. >