GP Austria: vince Rosberg GP d'Austria da dimenticare per la Ferrari. Al via lo schianto pauroso per Kimi Raikkonen (illeso), poi il problema per Sebastian Vettel nell'unico pit stop della domenica. Così il tedesco ha perso il podio beffato da Felipe Massa (Williams): un quarto posto che sa di delusione. Grande vittoria per Nico Rosberg che ha scavalcato al via il poleman Lewis Hamilton e poi ha resistito agli attacchi del compagno. >