Gala FIA, la cerimonia di premiazione 2015 Cala definitivamente il sipario sulla stagione 2015 di Formula 1: la FIA, nei suo tradizionale Galà di fine anno a Parigi, ha premiato i campioni e le grandi personalità del mondo dell'automobilismo. Tra i premiati ovviamente il neo-iridato Lewis Hamilton, il compagno di squadra Rosberg e il ferrarista Sebastian Vettel, terzo in campionato. Ma il vero protagonista della cerimonia è stato il giovanissimo Max Verstappen: l’olandese della Toro Rosso ha ricevuto ben tre premi. Per lui il "Rookie of the Year" (il migliore esordiente), la Personalità dell’anno e l’autore del sorpasso più bello, quello ai danni di Felipe Nasr nel Gran Premio del Belgio. Tra i premiati anche i campioni delle altre categorie del motorsport, tra cui Webber e Piquet. >