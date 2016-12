Facebook

Ferrari show a Hockenheim Hockenheim si è tinta di rosso per il Ferrari Racing Days. Sul circuito tedesco anche Sebastian Vettel che ha regalato spettacolo al volante della F2012. In pista anche tutte le monoposto che hanno fatto la storia della scuderia di Maranello: dalla 312 B3 del 1974 di Lauda alla F2007 del Mondiale di Raikkonen passando per la F1-91 di Alesi e la F2002 dei record di Michael Schumacher. >