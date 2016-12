Facebook

F1, Vettel prova le gomme Pirelli del 2017 A meno di 24 ore dalla delusione di Hockenheim, Sebastian Vettel è tornato in pista. Lo ha fatto a Fiorano al volante della SF15-T dello scorso anno, opportunamente modificata per una giornata di test con le gomme Pirelli 2017. Dopo alcuni "installation lap" con pneumatici slick, il ferrarista ha provato gomme in versione intermedie e da bagnato sul circuito allagato artificialmente. In totale Vettel ha percorso 120 giri. >