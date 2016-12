Facebook

F1, Vettel padrone a Singapore Terza vittoria stagionale per Sebastian Vettel e la Ferrari, che dominano il GP di Singapore (chiuso oltre il limite delle due ore), 13.a prova di F1. Il tedesco è sempre padrone e precede sul podio la Red Bull di Ricciardo e l'altra Rossa di Raikkonen. Domenica nera per la Mercedes: Rosberg non va oltre la quarta posizione, mentre Hamilton, che resta leader della classifica, è costretto al ritiro da un problema al motore. Out anche Alonso e Massa. >