F1, Vettel gira in kart a Lonato Tra lo stupore dei presenti, è comparso anche Sebastian Vettel sulla pista di Lonato, dove il tedesco ha percorso un centinaio di giri in kart. Il ferrarista ha accompagnato il fratellino Fabian sul tracciato bresciano, ma non ha resistito al richiamo dei motori e si è infilato casco e tuta, prima di sedersi sul bolide della Tony Kart (foto tratte da @sebvettelnews)

