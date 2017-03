Facebook

F1, Vettel e la Ferrari vincono in Australia Si è aperto nel segno della Ferrari il Mondiale 2017 di F1. Sebastian Vettel ha vinto il GP d'Australia al termine di una corsa che l'ha visto in testa per metà gara. Il tedesco ha approfittato dell'aiuto involontario di Verstappen, che ha rallentato Hamilton dopo il pit-stop. L'inglese si è piazzato secondo davanti al compagno di team Bottas e all'altra rossa di Raikkonen. Quinto Verstappen, ritirato Ricciardo. Giovinazzi ha esordito col 12° posto. >