F1, Verstappen vince a Sepang Tra i due litiganti ha goduto Max Verstappen nel GP Malesia di F1. Nell'ultima volta di Sepang, l'olandese della Red Bull ha vinto la sua seconda gara in carriera, precedendo un Hamilton (Mercedes) guardingo, ma sempre più leader iridato. Limita i danni uno strepitoso Vettel, partito ultimo e poi quarto al traguardo tra Ricciardo e Bottas. L'unico sorriso per la Ferrari visto che Raikkonen nemmeno è partito per un problema tecnico. >