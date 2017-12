Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, test: Vettel chiude il 2017 Secondo ed ultimo giorno di test da Abu Dhabi per provare i nuovi compound Pirelli e sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche. Sul circuito di Yas Marinas il miglior tempo è stato del ferrarista Sebastian Vettel con 1'37"551, seguito dal pilota della Mercedes Valtteri Bottas che ha fatto registrare 1'38"490; terzo tempo per Max Verstappen con 1'38"736. Test positivi per la Ferrari, nella giornata di ieri il miglior tempo è stato di Kimi Raikkonen. >