F1, test con le Pirelli 2017 per Ferrari e Mercedes A due giorni dal duello nel GP di Monza, Ferrari e Mercedes sono tornate in pista per alcuni giorni di test con la gomme Pirelli del 2017. La Rossa a Barcellona con Kimi Raikkonen, le Frecce d'Argento a Le Castellet con il collaudatore Pascal Werlhein.