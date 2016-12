Facebook

F1, si riparte nel segno di Hamilton Il Mondiale 2016 di Formula 1 inizia come era finito, ovvero nel segno di Lewis Hamilton. E' il britannico campione del mondo in carica, infatti, a far registrare il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Australia: il pilota della Mercedes, dopo avere chiuso al comando una prima parte condizionata dalla pioggia, si è ripetuto anche nella seconda sessione. Solo ottava la Ferrari di Vettel, a quasi 2 secondi. >