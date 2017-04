Facebook

F1, schianto per Giovinazzi in Cina Botto per Antonio Giovinazzi nelle qualifiche del GP di CIna. Il pilota italiano ha distrutto la sua Sauber schiantandosi contro le barriere sul rettilineo. Il vice campione GP2, sul finire della Q3, ha perso il controllo della sua vettura in uscita di curva e non ha potuto evitare l'incidente e ha provocato la bandiera rossa. Giovinazzi ha così bloccato i tentativi degli avversari e partirà in quindicesima posizione.

