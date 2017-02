Facebook

F1, Sainz jr si allena come un toro Non solo pista e quattro ruote. Dalla fine di dicembre l’allenamento quotidiano di Carlos Sainz jr è fatto di pesi, zavorre, fitball, gomme di autocarri. Tutti hanno funzioni molto precise, che si possono riassumere in un commento da parte del pilota della Toro Rosso: “Questo è, probabilmente, l’inverno più duro della mia vita”. >