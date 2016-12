Facebook

F1, Rosberg vince in Cina e Vettel sperona Raikkonen Nico Rosberg ha vinto un GP di Cina, terza prova del Mondiale di F1, in cui è successo di tutto. A Shanghai il tedesco della Mercedes ha fatto tris rafforzando la sua leadership in classifica. Sul podio ha preceduto Vettel (Ferrari), giunto secondo dopo aver speronato al via Raikkonen (alla fine quinto dietro Ricciardo), e Kvyat (Red Bull). Hamilton solo settimo in rimonta dall'ultimo posto e alle spalle anche di Massa (Williams). >