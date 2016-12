Facebook

F1, Rosberg vince a Singapore e vola al comando Gara molto combattuta a Singapore vinta per pochi metri da Nico Rosberg. Successo fondamentale per il tedesco che sorpassa Hamilton (3°) in classifica. Daniel Ricciardo, secondo, sfiora la sua prima vittoria stagionale, mentre le Ferrari sono ancora giù dal podio. Raikkonen lotta fino all'ultimo, ma alla fine la strategia lo penalizza e chiude quarto. Gran rimonta di Vettel, da ultimo a quinto, davanti anche a Verstappen (6°). >