F1, Rosberg in pole a Suzuka Dopo Monaco, Nico Rosberg conquista la sua seconda pole stagionale nel GP del Giappone di F1. A Suzuka lil tedesco beffa l'altra Mercedes di Hamilton, chiudendo col miglior tempo di 1'32"584, di soli 76 millesimi meglio dell'inglese. La qualifica si è chiusa in anticipo per uno spaventoso incidente (senza conseguenze) di Kvyat. Ferrari opaca: Vettel 4° alle spalle di Bottas (Williams), Raikkonen 6° dietro a Massa. Settimo Ricciardo (Red Bull). >