F1, Rosberg fa 13 in Brasile Nico Rosberg vince da dominatore il GP del Brasile, battendo il compagno Lewis Hamilton e conquistando il quinto successo stagionale, il 13° della carriera. Alle spalle dei due della Mercedes completa il podio Sebastian Vettel. Ottima la gara del tedesco della Ferrari, in grado di tenere a lungo il ritmo dei due di testa e che tenta anche una strategia offensiva per insidiarli. Per lui è il 13° podio stagionale, un record. Quarto Kimi Raikkonen sulla seconda Rossa. >