Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1: Ricciardo, show in Cina GP emozionante in Cina con Daniel Ricciardo che ha fatto il dragone e ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Show dell'australiano della Red Bull con due sorpassi fuori media su Hamilton e Bottas, merito anche di una safety car e di un pit stop azzeccato. Gara dolceamara per la Ferrari: Raikkonen ha chiuso 3° dietro a Bottas con una bella rimonta, ma il rimpianto è per Vettel 8°. Colpa di un contatto folle con Max Verstappen (penalizzato). >