F1, Raikkonen investe un meccanico ai box Paura ai box Ferrari durante il GP del Bahrain di F1. Nel corso del suo secondo pit-stop, Kimi Raikkonen ha finito con l'investire un meccanico che stava lavorando sulla sua gomma posteriore sinistra. L'operazione non è riuscita e il finlandese è partito prima del tempo, colpendo uno degli addetti alla sostituzione degli pneumatici. Il meccanico è rimasto a lungo a terra prima di essere portato fuori in barella: per lui frattura di tibia e perone. >