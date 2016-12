Facebook

F1, Raikkonen debutta sulla Ferrari SF16-H La terza giornata dei test di Formula 1 a Barcellona ha visto il debutto di Kimi Raikkonen sulla nuova Ferrari SF16-H. Le prove non sono iniziate nel migliore dei modi per il finlandese, in pista dopo i due giorni in cui al volante c'era Vettel.