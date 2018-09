Facebook

F1, prima fila tutta Ferrari a Monza È festa grande per la Ferrari nelle qualifiche del GP d'Italia. Kimi Raikkonen ha conquistato la sua prima pole position stagionale chiudendo con un super 1'19''119 al termine di un Q3 pazzesco, in cui si è tenuto alle spalle per 161 millesimi il compagno di team Sebastian Vettel, per un prima fila tutta Rossa. Alle loro spalle le Mercedes di Hamilton (+ 0''175) e Bottas (+ 0''537), che scatteranno dalla seconda fila. >