F1, pole per Rosberg a Shanghai C'è grande delusione in casa Ferrari per l'esito delle qualifiche del GP della Cina. Raikkonen e Vettel, che sognavano la pole position, partiranno uno accanto all'altro in seconda fila (3° e 4°). La prima piazza è andata a Nico Rosberg (1:35.402) che ha tenuto alto il morale della Mercedes precedendo un sorprendente Ricciardo (Red Bull). Ultima posizione per Lewis Hamilton per problemi alla sua monoposto nel Q1. >