Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, pole di Rosberg a Baku Dopo aver dominato le libere, Hamilton ha regalato la pole del GP d'Europa di F1 a Nico Rosberg. L'inglese è andato a muro nel Q3 e partirà decimo, mentre il compagno della Mercedes è stato il più veloce in 1'42"758. Buone notizie per la Ferrari: Vettel è terzo e Raikkonen quarto grazie alle 5 posizioni in meno inflitte a Perez, inizialmente in prima fila, per aver sostituito il cambio. Davanti alla rosse, però, si è infilato Ricciardo (Red Bull). >