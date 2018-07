Facebook

F1, pole bagnata di Hamilton in Ungheria Lewis Hamilton si conferma fenomenale sotto la pioggia e centra la pole position nel GP d'Ungheria. Il britannico della Mercedes ha chiuso il Q3 in 1'35''658, tenendosi alle spalle il vicino di box Bottas (+ 0''260) e la Ferrari di Raikkonen (+ 0''528). Solo 4° Sebastian Vettel, il più in difficoltà dei quattro sotto il diluvio di Budapest. Grande delusione anche per le Red Bull, con Verstappen 7° e Ricciardo 12°. >