Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, Nico Rosberg fa il turista E' arrivato anche Nico Rosberg al Montemelò. Primi giorni di test a Barcellona per la stagione 2017 e il campione del mondo di Formula 1 si gode la pensione. Una passeggiata tra i box per il tedesco sereno e rilassato: "Mi ha fatto piacere rivedere tutti i miei amici della scuderia e la nuova macchina" - le parole dell'ex pilota Mercedes - io sto benissimo così, vivo bene come turista. E le nuove vetture mi sembrano dei mostri". >