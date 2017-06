Facebook

F1, Montreal: Ricciardo e Verstappen fanno rafting con Sainz e Kvyat In attesa del weekend di Formula 1 che terminerà con il GP del Canada in programma domenica, alcuni piloti si sono divertiti a praticare rafting tra le rapide del fiume San Lorenzo a Montreal. Carlos Sainz e Daniil Kvyat della Toro Rosso, insieme a Daniel Ricciardo e Max Verstappen della Red Bull, si sono così ritrovati a bordo dello stesso gommone in una giornata diversa da solito. Con loro c'erano anche Charles Hamelin, super campione canandese di short track, e Sebastien Toutant, noto snowboarder canadese. >