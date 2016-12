Facebook

F1, Montreal: Hamilton vince in "casa" A Montreal la Ferrari torna a far paura alla Mercedes grazie a un super Sebastian Vettel. Nel GP del Canada il tedesco scatta in testa ma, anche a causa di una strategia con doppia sosta, deve arrendersi a un Lewis Hamilton perfetto. Terzo a sorpresa il finlandese Valtteri Bottas (+46") con la Williams che replica il risultato dell'anno scorso. Quarto il diciottenne Max Verstappen che chiude davanti a Nico Rosberg (5°) e Kimi Raikkonen (6°). >