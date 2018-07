Facebook

F1, Mercedes ko: Hamilton la spinge Colpo di scena nella prima parte delle qualifiche del Gp di Germania. La Mercedes di Lewis Hamilton si è fermata in mezzo alla in pista al termine del Q1. Il campione del mondo è andato largo in un'uscita di curva e la macchina ha subito un paio di "rimbalzi", per poi riscontrare un problema all'impianto idraulico. La macchina di Hamilton è rimasta in quarta marcia e gli ingegneri hanno ordinato al britannico di spegnere il motore per evitare ulteriori problemi. Hamilton partirà quindi dalla 14esima posizione. >