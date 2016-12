Facebook

F1, Lewis all'attacco di Nico Il quarto appuntamento di Formula 1 è in Russia a Sochi. Rosberg cerca il poker per allungare in classifica, Hamilton e le Ferrari vogliono tornare alla vittoria. Il giro più veloce nelle libere del venerdì è del pilota britannico della Mercedes. Ancora problemi di affidabilità per la Ferrari con Vettel fermo per un black out all'elettronica. >