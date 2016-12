Facebook

F1, Leclerc debutta sulla Ferrari nei test di Silverstone Dopo il GP di domenica, la F1 è rimasta a Silverstone per una due giorni di test importante, l'ultima di questa stagione 2016. I team hanno utilizzato soprattutto i piloti collaudatori, con la Ferrari che ha approfittato dell'occasione per far debuttare il giovane monegasco Charles Leclerc.