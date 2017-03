Facebook

F1, le qualifiche di Melbourne Lewis Hamilton è sempre il solito mostro da pole, mentre Sebastian Vettel ha lottato come un leone per partire in prima fila. Le prime qualifiche della stagione F1 a Melbourne sono andate in archivio dopo una grande lotta. L'inglese della Mercedes ha conquistato la prima piazza con il record di 1:22.128, mentre il tedesco della Ferrari si è fermato a +0.268. Seconda fila per Bottas e Raikkonen. Sedicesimo l'italiano Giovinazzi. >