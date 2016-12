Facebook

F1: inaugurato il museo di Fernando Alonso E' stato inaugurato oggi il museo di Fernando Alonso, un edificio costruito nell'impianto di La Morgal, alle porte di Oviedo, città che ha dato i natali al campione spagnolo. Al suoi interno i tifosi di F1 possono trovare ogni genere di memorabilia sportiva che ha caratterizzato l’avventura automobilistica del due campione del mondo fin dagli inizi in kart. Nel complesso sportivo dedicato al pilota della McLaren c'è anche una pista di karting che ha intenzione di diventare un punto di riferimento per i futuri campioni delle quattro ruote. "C'è posto ancora per tanti altri trofei" ha commentato Alonso. All'inaugurazione era presente anche il suo storico manager Flavio Briatore. >