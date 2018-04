Facebook

F1, in Cina dominano le Rosse Dominio Ferrari nelle qualifiche del GP di Cina, terza prova del Mondiale di F1. In una fredda Shanghai, Sebastian Vettel ha firmato una strepitosa pole con il giro record di 1'31"095, precedendo l'altra Rossa di Raikkonen, secondo a 0"087. Seconda fila per le due Mercedes, che però hanno accusato mezzo secondo di ritardo sia con Bottas, terzo, sia con Hamilton. Verstappen e Ricciardo in terza linea con le Red Bull. >