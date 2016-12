Facebook

F1: i piloti sbarcano a Melbourne per l'inizio del Mondiale E' ormai tutto pronto in Australia per l'inizio del Mondiale. I piloti sono arrivati a Melbourne in vista del primo weekend della stagione e per Ericsson e Nasr, piloti della Sauber, prima di cominciare a fare sul serio c'è tempo per giocare con i canguri...