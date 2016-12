Facebook

F1, Hamilton vince gara e titolo in Usa Austin incorona Lewis Hamilton campione del mondo di F1 per la terza volta in carriera. L'inglese ha vinto un GP degli Usa davvero pazzo, con Rosberg che ha gettato al vento la vittoria, commettendo un errore negli ultimi giri e regalando successo e titolo al compagno delle Mercedes. Sul podio con loro è salito Vettel, che ha portato la Ferrari dal 13° posto in griglia al terzo in gara. Alle sue spalle Verstappen, Perez e Sainz. Ritirato Raikkonen. >