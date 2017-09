Facebook

F1, Hamilton vince a Singapore Lewis Hamilton vince il GP di Singapore e allunga in testa al mondiale, complice il clamoroso ritiro di Sebastian Vettel dopo poche curve dal via. Il tedesco della Ferrari si ritrova coinvolto in un incredibile incidente in partenza che lascia strada libera al britannico della Mercedes, bravo a gestire la corsa sia sotto la pioggia sia con pista asciutta. Sul podio anche Ricciardo e Bottas. Lewis ha ora 28 punti di vantaggio su Seb in classifica iridata. >