F1, Hamilton trionfa a Spa Lewis Hamilton vince dominando il GP del Belgio a Spa, in una domenica amarissima per la Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, sogna il podio con una strategia molto aggressiva con una sola sosta, ma è costretto a ritirarsi per una foratura a due giri dalla fine. Stava resistendo al recupero di Romain Grosjean. Sul podio salgono Nico Rosberg e il pilota Lotus. Kimi Raikkonen, dopo una gara difficile e in rimonta, deve accontentarsi del 7° posto. >